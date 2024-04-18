Оккупанты не считаются с потерями собственного личного состава и военной техники с целью захвата города.

Город Часов Яр в Донецкой области находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, но российские захватчики пытаются уничтожить город управляемыми авиационными бомбами. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сказал в эфире информационного марафона.

По его словам, на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, но существенного обострения пока нет.

"В зоне ответственности нашей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское и Авдеевское, где вражеская авиация и вражеская армия не прекращают попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников", - сказал Волошин.

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Спикер добавил, что оккупанты применяют артиллерию, танки, различные беспилотники, а также авиация для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами.

"Враг пытается всеми возможностями достичь своей цели - выйти на админграницы Донецкой области", - добавил Волошин.

Он отметил, что ситуация в районе проведения боевых действий остается сложной, но контролируемой Силами обороны.

"Сейчас враг давит в большинстве на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет", - подчеркнул Волошин.

Спикер отметил, что захватчики используют свое преимущество в воздухе, в наличии ракет и боеприпасов крупных калибров, пытаясь проводить штурмовые действия. В частности, штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке дронов разведывательного и ударного типа.

"Сейчас, также, враг забрасывает город Часов Яр управляемыми авиационными бомбами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру", - сказал Волошин.

Как отметил спикер, инфраструктура уничтожается таким образом, чтобы уничтожить полностью все.

Вместе с тем, враг не считается с потерями ни личного состава, ни техники.

Часов Яр - ситуация вокруг города

Как сообщал УНИАН, на восточных окраинах Часового Яра идут жестокие бои. Вооруженные силы Украины держат позиции, хотя оккупанты давят бешеными "мясными штурмами". Захватчики пытаются закрепиться на каждом шагу, посадке за посадкой.

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