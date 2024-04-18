Захватчики пытаются закрепиться на каждом шагу, посадка за посадкой.

На восточных окраинах Часового Яра идут жестокие бои. Вооруженные силы Украины держат позиции, хотя оккупанты давят бешеными "мясными штурмами", не считаясь с потерями.

Как рассказал в интервью Фокусу военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый, больше всего Силам обороны мешает российская авиация. Из-за недостатка ПВО враг чувствует себя в небе безнаказанно обстреливая наши позиции.

По его словам, захватчики пытаются закрепиться на каждом шагу, посадка за посадкой. Минобороны РФ подогнало на этот участок много живой силы и подкрепления.

Видео дня

"Основной проблемой сейчас является не снаряды, а именно недостаток средств ПВО от западных партнеров. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь идут соответствующие процессы, потому что все видят, как враг безнаказанно сбрасывает авиационные бомбы", - пояснил Погорелый.

Он добавил, что на Роботинском направлении ситуация также сложная. Противник продолжает бешеные "банзай-атаки" залетая в населенный пункт, но закрепиться ему не удается благодаря мощной работе украинских воинов. Как бы россияне не пытались спрятаться по подвалам или норам, все равно артиллерия и дроны ВСУ уничтожают их без проблем.

"В основном россияне пытаются заходить со стороны Новопрокоповки и с запада Южного, а также пробуют атаковать с Вербового. У них стоит задача срезать Роботинский выступ, но делают они это неумело и бестолково", - добавил эксперт.

По его мнению, именно авиация и "мясные штурмы" являются основной проблемой на этих участках фронта, тогда как со снарядами стало значительно лучше. Несмотря на большие потери захватчиков не надо забывать, что украинцы тоже отдают жизнь за родину, поэтому ситуация остается динамичной и не прогнозируемой.

Бои за Часов Яр - последние новости

14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ получила задание захватить город до 9 мая.

Украинские защитники в то же время отмечают, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до указанного срока.

Пытаясь сломать героическую оборону ВСУ россияне массированно бьют по городу авиабомбами.

Вас также могут заинтересовать новости: