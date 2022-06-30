Amnesty International пришло к выводу, что российские вооруженные силы совершили военное преступление, когда в марте нанесли удар по Мариупольскому драматическому театру.

Российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

Об этом говорится в докладе международной организации Amnesty International.

Расследование, проведенное Amnesty International, пришло к выводу, что российские вооруженные силы совершили военное преступление, когда в марте нанесли удар по Мариупольскому драматическому театру.

Организация уверена, что российские оккупанты сознательно обстреляли театр, несмотря на то, что знали, что там укрывались сотни мирных жителей.

Amnesty International опросила выживших и собрала обширные цифровые доказательства, придя к выводу, что атака была совершена российскими истребителями, которые сбросили две 500-килограммовые бомбы.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершенным российскими войсками", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Amnesty International поручила физику построить математическую модель детонации, чтобы определить чистую массу взрывчатого вещества взрыва, которая потребуется, чтобы вызвать уровень разрушения, наблюдаемый в театре. Amnesty International полагает, что это оружие, скорее всего, представляло собой две 500-килограммовые бомбы одной и той же модели.

Российские самолеты, нанесшие удар, — это многоцелевые истребители, такие как Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.

Удар по драмтеатру в Мариуполе:

16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля стало известно о том, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывали тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещали в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в с. Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен.

14 июня появилась информация о том, что оккупанты планируют открыть театральный сезон в разбомбленном ими Мариупольском драмтеатре.

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