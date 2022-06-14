Оккупанты заявили о намерении открыть театральный сезон в разбомбленном ими Мариупольском драмтеатре.

Оккупанты планируют открыть театральный сезон в разбомбленном ими Мариупольском драмтеатре.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Нет такого дна изуверства, которое бы не пробили оккупанты. Официальное сообщение от оккупационной администрации: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой". Пляски по костям, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет опять что-то вопить о гуманизме, просто вспомните это сообщение. МраZота", - написал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля Андрющенко сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найдены тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен.

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