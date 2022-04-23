Тела упаковывают в пластиковые мешки и вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают их в 300-метровую траншею.

Оккупанты "зачищают" от тел погибших завалы драматического театра в Мариуполе, разрушенного в результате бомбардировки русским самолетом.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов драматического театра. В процессе оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", - заявил Андрющенко.

Он добавил, что к этим работам привлечены исключительно командированные работники так называемых "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей принимать участие в подобных работах.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены лишь в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище", - заявил Андрющенко.

Россия сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе: что известно

16 марта российские войска сбросили бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за длительного обстрела долгое время не было информации о пострадавших.

По состоянию на 25 марта стало известно, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек. Жительница Мариуполя, которая пережила бомбардировку драмтеатра и шла пешком до Бердянска, рассказала, что во время трагедии она потеряла бабушку и собак.

"Был огромный завал. Бегали люди, кричали, звали родителей. Были потерянные дети, искали мам. Кто мог, тот выводил детей и пытался их успокоить. Бомба упала прямо в зал, где мы сидели", - рассказала она.

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