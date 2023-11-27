Военкоры жаловались на состояние войск вблизи Крынок, страдающих от недостаточной огневой поддержки, координации подразделений, РЭБ, контрбатарейной борьбы и ПВО.

Оккупанты жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на левом берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб на слабые возможности РФ на этих позициях.

Как сообщает ISW со ссылкой на российского блогера, личный состав 70-й мотострелковой дивизии РФ (только что сформированной 18-й общевойсковой армии) часто пишет ему об уязвимости материально-технической базы на восточном берегу Херсонской области возле Крынок и ударах украинских беспилотников.

Он также согласился с другим военкором, сообщавшим о проблемах РФз координацией подразделений на этом участке фронта, а также о халатности командиров на уровне роты и батальона.

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Блогер предложил оккупационным войскам под Крынками создать отдельную противопилотную роту из личного состава отдельного разведывательного батальона 70-й мотострелковой дивизии для защиты российских GLOC.

"Российские GLOC на левом берегу Херсонской области, такие как трасса E58 Антоновка-Сахи (примерно 5-8 км от реки Днепр), расположены вблизи береговой линии реки Днепр, что делает их уязвимыми для украинских ударов", - отмечают аналитики ISW.

Российские милблогеры неоднократно жаловались на состояние войск вблизи Крынок, страдающих от недостаточной огневой поддержки, координации подразделений, РЭБ, контрбатарейной борьбы и ПВО. Кроме того, они не в состоянии вытеснить украинские войска из этого населенного пункта, тогда как ВСУ не могут сделать значительный оперативный прогресс в районе восточного берега.

Война в Украине - ситуация на Левобережье

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на ISW, ВСУ 23 ноября усилили атаки на лесной массив вблизи Крынков, однако уже на следующий день подразделения вражеских войск контратаковали и выбили украинских воинов с этих позиций. При этом обе стороны смогли продвинуться в пределах Крынков.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что наши военные пытаются расширить полосу размещения и активные действия на Левобережье, чтобы максимально создать трудности для захватчиков в будущем.

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