Появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря тщательному планированию.

Появление плацдармов Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра в Херсонской области стала для российских оккупантов настолько неожиданной, что даже отчасти вызывает панику.

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на Левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net.

По его словам, во вражеской армии активно проводится перегруппировка, пытаются перебрасывать новые формирования. Согласно замыслу, противник хотел имеющимися силами и средствами удержать захваченные территории. Черняк добавил, что появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря подготовленным людям и тщательному планированию.

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"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", — рассказал представитель ГУР.

Он отметил, что россияне не сразу поняли, что ВСУ форсируют плацдарм, поскольку сначала украинские бойцы просто держали противника в напряжении путем регулярных вылазок. Благодаря этому удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность.

Ситуация в Херсонской области

Как рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, сейчас такого населенного пункта как Крынки, в районе которого ВСУ ведут бои на Левобережье, фактически на сегодня не существует, потому что враг пытается уничтожить плацдармы, которые удерживают наши морские пехотинцы.

По данным ISW, за последнее время наши войска смогли расширить зону контроля возле западной части Кринок.

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