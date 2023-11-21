По его словам, украинские войска не концентрируются на какой-то одной точке, а создают постоянное давление на участках фронта.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о новых успехах Сил обороны Украины на левом берегу Днепра и вероятных целях на данном направлении фронта.

"Украинские войска пытаются расширить полосу размещения и активные действия на левом берегу Днепра для того, чтобы максимально создать трудности для противника в будущем. Противник, следуя такой очень традиционной схеме, пытается удержать все территории, которые сейчас находятся под его контролем и таким образом он вынужден размазывать войска, то есть распределяя эту плотность силы средств, которая у него есть наявности, на более широком фронте", - сказал он в эфире.

По его словам, украинские войска не концентрируются на какой-то одной точке, а создают постоянное давление на участках фронта, чтобы дезориентировать или уменьшыть плотность войск РФ на запорожском направлении.

"Можем предложить, что в случае успешного развития наступательных действий на левом берегу Днепра и создания зоны, которую российские войска не смогут ликвидировать, в будущем могут создаться условия, при которых украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно с этого направления. Целью может быть максимально приблизится к Крыму, с которого осуществляется обеспечение российских войск, действующих в Северной Таврии. Поэтому приближение к Крыму украинских огневых средств серьёзно повлияет на возможность обеспечения группировки противника, которая действует на северно-таврийском направлении и поэтому это достаточно серьёзная угроза", - заявил Грабский.

Он отметил, что Россия нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии на этом направлении.

"Говорить о каких-то масштабных наступательных операциях вряд ли приходится на данный период времени. Но имея возможность расширять эти плацдармы, мы не можем исключить вероятность того, что при насыщении инженерной техникой украинские войска не смогут проводить наступательные операции на этом направлении. Цель - разрезание сухопутного коридора между оккупированным Крымом и территорией РФ, и оно может быть осуществлено как на херсонском, на запорожском, на угледарском направлениях", - добавил эксперт.

Ситуация на левом берегу Днепра - детали

Украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле села Крынки. Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, продвижения ВСУ на Херсонщине подтвердили российские милблогеры. По их словам, наши войска смогли расширить зону контроля возле западной части Крынок.

Появление плацдармов Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских оккупантов настолько неожиданным, что даже отчасти вызывает панику.

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