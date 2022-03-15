Об этом информирует глава ОГА Виталий Ким.

На территории Николаевской ОГА оккупанты обстреляли строительную базу. Сообщается, что сейчас она практически полностью разгромлена.

Данную информацию обнародовал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Оккупанты вертолетами разгромили базу строительную, которая строила нашу объездную. Не любят они велике будівництво", - заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Фотографии опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, Ким рассказал о войне с Россией в Николаевской области, там происходит зачистка сел.

По его словам, оккупанты распространяют информацию о возможном массированном обстреле Херсона.

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