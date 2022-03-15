В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
"В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел. После работы ВСУ по Чернобаевке (Херсонская обл.), через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колонна оккупантов. Они бегут", - отметил он.
По словам Кима, оккупанты распространяют информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел.
"Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон! Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями", - добавил он.
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