Даже сейчас россияне размещают военную технику возле жилых домов.

Российские военные угрожают полностью разрушить Мелитополь в случае отступления.

Об этом мер города Иван Федоров рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Одну вещь я слышал уже не от одного человека. Оккупанты говорят, что, если они будут выходить из Мелитополя, а то, что они это предполагают, это уже хорошо... Они говорят: "Если мы будем из города выходить, заминировано все, разрушено будет все". И это точно не об обеспечении безопасности нашей инфраструктуры", – рассказал Федоров.

По словам мэра, даже сейчас россияне всю военную технику и военные объекты располагают возле жилых многоэтажных домов.

"Они стреляют, а наши войска не могут отвечать зеркально", – объяснил Федоров.

Он добавил, что сейчас из Мелитополя можно уехать. Однако очереди на выезд в Васильевке очень большие. Людям приходится проводить несколько ночей в поле, чтобы выехать на свободную территорию.

"Сейчас идет вторая волна эвакуации, уже где-то 3 недели. Первая была в начале полномасштабной войны. Третью волну мы ожидаем в начале отопительного сезона", – подытожил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 19 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что украинская власть планирует эвакуировать с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей несколько десятков тысяч людей.

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