В день оккупанты пропускают лишь около 500 человек.

Российские оккупанты не пропускают желающих эвакуироваться с оккупированных территорий в Запорожье. На блокпостах в Васильевке в очереди ждут 1,2 тысячи машин и более 5 тысяч украинцев.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики пропускают всего от 20 до 150 машин в день (примерно 500 человек), из-за чего очередь постоянно растет.

Федоров заявил, что в очереди на выезд скончались уже 5 человек.

"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - мэр.

Он добавил, что россияне удерживают украинцев как живой щит.

Как сообщал УНИАН, 19 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что украинская власть планирует эвакуировать с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей несколько десятков тысяч людей.

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