Вице-премьер надеется, что в ближайшее время удастся открыть гуманитарные коридоры.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что украинская власть планирует эвакуировать с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей несколько десятков тысяч людей.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook.

По словам Верещук, процесс эвакуации мирного населения из временно оккупированных территорий этих областей уже начался, но идет сложно, поскольку РФ блокирует эвакуационные пути, не открывает гуманитарные коридоры. При этом, добавила она, украинские власти вместе с волонтерами пытаются всячески помочь жителям выехать из опасных регионов на контролируемую правительством территорию.

"Надеемся прорвать блокаду в ближайшее время!"- отметила Верещук.

Она напомнила, что с начала полномасштабного российского вторжения Минреинтеграции удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий, из тех, что в осаде, или из таких, где идут боевые действия, более 350 тысяч гражданских лиц.

Ранее мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты могут использовать местных жителей во время наступления Вооруженных сил Украины.

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