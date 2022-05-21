Это уже второй раз, когда оккупанты разрушают именно этот мост.

Российские оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что это уже второй раз российские военные разрушают именно этот мост.

"В июле 2014 года во время освобождения Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено", - написал Гайдай.

По его словам, мост восстановили в 2016 году.

"Сегодня история повторилась. Сообщение между городами есть", - сообщил Гайдай.

Ситуация в Северодонецке

21 мая сообщалось о боях в окрестностях Северодонецка: россияне открыли огонь по школе и химзаводу.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что Россия бросила все свои силы на захват области.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершен ремонт магистрального газопровода возле Северодонецка. В городе частично восстановлено газоснабжение. Но по всей области нет централизованного водоснабжения. Также города и села остаются обесточенными.

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