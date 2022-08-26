Оккупанты признают, что у них нет шансов уберечься на украинской земле.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.
По его словам, ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни.
"Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости об уничтожении баз оккупантов, их составов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины и весь украинский народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле.
"Наступит день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется", - добавил глава государства.
Война в Украине: актуальные данные
Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.