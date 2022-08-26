Также ранения получила 63-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь и лечится амбулаторно.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину, повреждены частные дома и производственные здания предприятия.

Об этом в Telegram-канале написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупанты сегодня обстреливали Днепропетровщину в течение всего дня", - отметил он. Відео дня:

В частности, враг трижды ударил по Никопольскому району.

"Две ракеты выпустили по Покровской громаде. По предварительной информации, это были ракеты Х-22. Пострадавших нет, сейчас последствия обстрела выясняются. Также днем из ствольной артиллерии враг ударил по Червоногригоровской и Марганецкой громадах. Повреждено административное здание одного из промышленных предприятий, обошлось без пострадавших", - рассказал председатель облсовета.

Также четыре раза из "Ураганов" оккупанты обстреляли Зеленодольскую тергромаду - били по Зеленодольску и Великой Костромке, в результате чего ранения получила 63-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь и лечится амбулаторно.

В результате ударов в громаде также повреждены два частных жилых дома, в одном дачном доме произошел пожар, а также задело производственные здания предприятия.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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