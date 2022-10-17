Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины "отминусовали" еще 320 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба, которая уже появилась на Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:

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личного состава - около 65320 (+320) человек ликвидировано,

танков уничтожено 2 тыс. 537 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 205 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1 тыс. 599 (+10) ед,

РСЗО - 366 (+1) ед,

средства ПВО - 187 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1241 (+17),

крылатые ракеты - 316 (+0),

корабли - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 тыс. 969 (+10) ед,

специальная техника - 144 (+1).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Потери врага: новые поражения РФ

Как уже сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов Донецкой области. Кроме этого, защитники Украины нанесли врагу немалые потери.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами врага. Между тем аналитики ISW назвали стратегические районы, которые должна освободить Украина. Нужно избежать замораживания линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России.

Также стало известно, что вчера украинские защитники за час уничтожили 11 иранских дронов-камикадзе.

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