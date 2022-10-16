Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции на востоке и юге государства.

Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, где идут очень тяжелые бои.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Он отметил, что против наших сил оккупанты "бросили всех, кого могли, в том числе, и две тысячи "зэков" - они среди наемников именно там". "И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", - подчеркнул Зеленский. При этом он отметил, что вряд ли еще кто-то в мире сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом.

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Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения - на востоке, на юге государства.

"Особенно хочу сегодня отметить на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушко, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники", - подчеркнул он. Также Зеленский отметил Херсонскую зенитно-ракетную бригаду за успешную защиту украинского неба от иранских дронов и российской авиации.

"Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это чрезвычайно важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев. Я благодарен 54-му отдельному разведывательному батальону имени Михаила Тиши, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и 92-й отдельной механизированной бригаде, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина помнит о наших людях, которых удерживают в России, их нужно освобождать, а для этого "нам нужно брать в плен оккупантов – как можно больше".

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