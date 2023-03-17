Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на юге.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

В Мелитополе российские оккупационные "власти" запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России.

"Его, в свою очередь, возможно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации", – говорят в Генштабе.

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Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

На оккупированной части Херсонщины захватчики угрожают выселить всех местных жителей, которые не хотят получать российский паспорт. Кроме того, оккупационные войска вместе с "полицией" усилили проверки на блокпостах.

С 1 марта на временно оккупированных территориях вступил в силу российский "закон" о социальных выплатах и пенсиях. Теперь их могут получать только лица с российским гражданством. К этому же оккупанты запретили обращение гривны, чтобы лишить население украинских выплат.

В оккупированном Токмаке на Запорожье ФСБ угрожает людям, отказавшимся от получения российских паспортов, вывозом их детей в Россию.

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