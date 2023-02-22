В частности, российские оккупационные войска вместе с "полицией" усилили проверки на блокпостах.

На оккупированной части Херсонщины захватчики угрожают с начала марта выселить всех местных без российских паспортов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 6:00.

"На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения", - отметили в Генштабе.

В частности, российские оккупационные войска вместе с "полицией" усилили проверки на блокпостах.

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"Угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт", - говорится в сводке.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях-что происходит

По данным Генштаба ВСУ, российская оккупационная так называемая "власть" в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформление бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российских паспортов, пенсионеров угрожают оставить без выплат.

Также оккупанты угрожают жителям Донецкой области за отказ от российского паспорта. В частности, в Горловке бюджетники, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены.

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