Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Российские захватчики будут увольнять жителей Горловки Донецкой области с работы в случае отказа от получения российского гражданства.

Таким образом, Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

"Работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства Российской Федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей", - говорится в сводке.

Видео дня

Принудительная паспортизация на захваченных территориях

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, угрожая конфискацией имущества, заставляют жителей Скадовска и Каланчака в Херсонской области ускорить получение российских паспортов.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются провести паспортизацию местного населения в Железном Порту. Они обещают денежное вознаграждение жителям города за получение российского гражданства.

Кроме этого известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики под разными предлогами изымают у украинцев паспорта. Враг может использовать отобранные документы, в частности, для своих диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

А в Голой Пристани на Херсонщине захватчики заставляют местных жителей переоформлять имущественные права по российскому законодательству. Тех, кто откажется подыгрывать российской оккупации, захватчики угрожают депортировать в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: