Кроме этого, был запрещен оборот гривни.

1 марта 2023-го года на временно оккупированных территориях вступил в силу "закон" о социальных выплатах и пенсиях. Как сообщает "Спротив", теперь их могут получать только лица с российским гражданством.

К этому же, оккупанты запретили обращение гривни. Таким образом они лишили тамошнее население украинских выплат.

"Поэтому жители вот зависимы от выплаты рф и россияне фактически держат их в заложниках", - говорится в отчете организации.

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Однако "Спротив" отмечает, что паспортизация на оккупированных территориях идет медленным темпом. Большое количество тамошнего населения игнорирует возможность получения гражданства России.

Ситуация на ТОТ: что известно

На Херсонщине оккупанты угрожают изъятием автомобилей, которые не сделали перерегистрацию по законам Российской Федерации. Если владельцы авто не сделают это до 1 мая, то шантаж будет воплощен в реальность.

Россия должна в планах перевести оккупированные территории на московское время. Де-факто оккупанты уже им там пользуются.

В Генштабе сообщали о росте случаев мародерства захватчиков в оккупированной части Херсонской области.

На Луганщине российские компании начали открывать свои представительства. Таким образом они пытаются поглотить украинский бизнес.

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