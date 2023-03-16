Самих родителей за отказ получать российские паспорта россияне угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области.

В оккупированном городе Токмак Запорожской области сотрудники ФСБ РФ угрожают людям, отказавшимся от получения российских паспортов, вывозом их детей в Россию.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что продолжается принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области.

"В городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть", вместе с представителями российской ФСБ, угрожает местным гражданам Украины, которые отказались от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области", - сказано сообщении.

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Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, российские захватчики усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе без паспорта РФ невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, пропуска для переезда между городами.

Кроме того, захватчики на оккупированных территориях Луганской области ужесточили требования к населению при устройстве на работу и оформлении социальных выплат. Оккупанты все чаще требуют, кроме паспорта РФ, еще и выход из украинского гражданства.

14 марта Госдума РФ приняла закон, согласно которому граждане Украины, получившие на временно оккупированных территориях Украины российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующих заявлений в российские органы власти.

В МИД Украины заявили, что таким образом РФ пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.

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