На Новопавловском и Бахмутском направлении произошло больше всего боевых столкновений за сутки.

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время на Лиманском направлении воины отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки россияне совершили 5 безуспешных атак позиций наших войск.

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Россия говорит, что ее оккупационные войска уже якобы вошли в Часовой Яр Донецкой области. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный заявил в комментарии Reuters, что эта информация не соответствует действительности.

Тем временем оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. Под вражеским огнем 6 апреля оказались, в частности, Харьков и Одесса, погибли люди.

Кроме того, россияне ударили по Донецкой области из артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек. Среди жертв атаки - мать и ее 16-летняя дочь.

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