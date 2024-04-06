В частности, враг дважды обстрелял поселок Кураховка.

6 апреля российские оккупационные войска ударили по Донецкой области из артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, еще двое – получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что враг нанес удары по Покровскому району. Так, враг дважды обстрелял поселок Кураховка.

"От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранения 52-летний мужчина", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, россияне нанесли удар по г. Красногоровка. В результате атаки погиб 25-летний мужчина, 29-летний горожанин получил телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что враг атаковал населенные пункты из артиллерии. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Удары РФ по Украине 6 апреля

6 апреля, российская армия нанесла по Одесской области удар баллистикой, погиб человек. В Силах обороны юга сообщили, что били, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Кроме того, под обстрелом оказался Харьков. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что враг атаковал Шевченковский район. Погиб человек, есть раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: