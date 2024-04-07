Также враг атаковал "шахедами" Днепропетровскую область - 11 ударных дронов уничтожено.

Вчера, 6 апреля, российская армия нанесла баллистический удар по Одессе, есть разрушения и пострадавшие.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце дня, субботы, во время воздушной тревоги в городе раздались громкие взрывы, которые слышали жители разных районов. В Силах обороны юга Украины обратились к населению с просьбой оставаться в укрытиях и не мешать боевой работе. Начальник Одесской ОГА Олег Кипер и мэр Геннадий Труханов также просили людей не выходить на улицы, не подвергать себя опасности и тому подобное. В частности власть обращалась к жителям Одессы и Одесского района. По данным военных, враг вновь, второй раз за день, ударил баллистикой по Одесской области.

"Вчера поздно вечером он выпустил ракету, вероятно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру", - рассказали в Силах обороны.

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Говорится, что в результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.

"В полночь враг продолжил террор и совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении. В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны 11 ударных дронов уничтожено в небе над Днепропетровщиной. Падением обломков сбитых БпЛА повреждены несколько зданий и машины", - добавили в ВСУ.

Война в Украине - атаки по Одесской области

Как сообщал УНИАН, днем 6 апреля российские террористы нанесли удар баллистикой по Одесской области. По данным Сил обороны юга, агрессор, продолжая точечные баллистические удары по югу Украины, после обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району. Враг попал по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский человек - сотрудник предприятия.

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