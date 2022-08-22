Два кассетных боеприпаса упали во двор домохозяйства - повреждены две хозяйственные постройки.

В результате обстрела из "Ураганов" Зеленодольской общины на Днепропетровщине получила ранение женщина.

Об этом в Telegram-канале написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отмечает, что днем российские оккупационные войска из "Ураганов" ударили по Зеленодольской общине. "В результате обстрела осколочное ранение получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сообщил Лукашук.

Он добавил, что два кассетных боеприпаса упали во двор домохозяйства, там повреждены две хозяйственные постройки.

Напомним, над Днепропетровщиной силы ПВО ВСУ сбили четыре ракеты. В результате падения обломков ракеты российских оккупантов пострадал мужчина. В ОВА отметили, что 20 августа на Днепропетровщине выдался "непростой день" с многочисленным количеством воздушных тревог.

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