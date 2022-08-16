По гражданским объектам области было выпущено 40 снарядов из "Градов" и 10 – из тяжелой ствольной артиллерии.

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела повреждены два склада с зерном и 9 частных домов.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя оперативную обстановку по состоянию на 13:00.

По его словам, обстановка в операционной зоне стабильно напряженная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без изменений состава и положения, применяет авиационные и ракетно-артиллерийские удары.

"Никопольский район (Днепропетровская обл. – УНИАН) рашисты накрыли огнем дважды за ночь. По гражданским объектам выпущено 40 снарядов из "Градов" и 10 – из тяжелой ствольной артиллерии. Без человеческих потерь. В Червоногригоровской громаде повреждено 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия", - сказал Назаров.

По его словам, ночью вертолетом были атакованы позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, обошлось без потерь.

Также среди ночи "Смерчем", а впоследствии и "Ураганом" был обстрелян поселок Березнеговатое Николаевской области, где разрушены два частных дома, погибла гражданская женщина. На рассвете еще одним реактивным снарядом "Смерча" враг ударил по промышленной инфраструктуре Николаева.

"Криворожский район (Днепропетровская обл. – УНИАН) враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Зеленодольской громаде. Ранены двое местных жителей. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод", - отметил Назаров.

Он добавил, что в Черном море продолжается шторм, наготове находятся 2 вражеских ракетоносителя с 16 "Калибрами", которые, как и остальная группировка корабельно-катерного состава, укрываются от шторма и поражения вблизи крымского побережья.

Угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов территорий юга Украины остаются на очень высоком уровне. В то же время враг пытается давить на ВСУ и население психологически, продвигая нарративы о накоплении усиленной группировки войск на юге и готовности прорывать оборону.

Как писал УНИАН, утром во вторник, 16 августа, российские войска нанесли удары по Днепропетровской области.

Сообщалось о повреждении предприятия энергетической инфраструктуры в Покровской громаде. Кроме того, обстрелами из С-300 оккупанты разрушили объект социальной инфраструктуры в Синельниковском районе.

В Никополе подверглись разрушениям склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия, проинформировал председатель ОВА Валентин Резниченко.

Вас также могут заинтересовать новости: