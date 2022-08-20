Сегодня оккупанты также дважды обстреляли территорию Синельниковского района.

В Никопольском районе Днепропетровщины в результате падения обломков ракеты российских оккупантов пострадал мужчина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что на Днепропетровщине сегодня, 20 августа, выдался "непростой день" с многочисленным количеством воздушных тревог.

"Обломки от 4 ракет, которые сегодня сбили силы ПВО обнаружили в Днепровском, Никопольском и Каменском районах", - отметил председатель ВЗР.

В Никопольском районе, сообщил он, в результате падения обломков пострадал один человек - он получил легкие ожоги.

"Его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Спасатели потушили пожар в частном доме. Также было повреждено еще несколько домовладений и газопровод, сейчас утечка газа ликвидирована", - говорится в заметке.

В Каменском районе обломки обнаружили неподалеку от населенного пункта, а в Днепровском нашли боевую часть ракеты, которую должны уничтожить пиротехники.

"Также сегодня враг дважды обстрелял территорию Синельниковского района, которая граничит с Запорожской и Донецкой областями. Пострадавших нет, поврежден сарай и автомобиль", - отметил Лукашук.

Относительно ситуации в Криворожском районе он отметил, что оккупанты "сосредотачивают свои усилия на Херсонщине для недопущения продвижения наших войск".

"Поэтому оккупанты ведут обстрелы Зеленодольской и Апостоловской громад, а также населенных пунктов Херсонской области, которые граничат с Днепропетровщиной. Жертв в Криворожском районе нет", - констатировал председатель облсовета и добавил, что в других районах области день прошел спокойно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, над Днепропетровской областью противовоздушная оборона Украины сбила четыре российские ракеты "Калибр".

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