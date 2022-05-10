По его словам херсонцы ждут освобождения, но боятся вражеских обстрелов.

Российские оккупанты выставили блокпосты внутри Херсона, расположив их не только на главных, но и на второстепенных дорогах. Также 9 мая в городе впервые появились пешие патрули Росгвардии.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал житель оккупированного города Антон Коваленко.

По его словам, росгвардейцы проверяют на улицах мужчин, смотрят их документы и телефоны, иногда даже заставляют раздеваться по пояс и ищут татуировки.

9 мая, по его словам, в городе были слышны взрывы, что, вероятно, является "спектаклем для пропагандистов", поскольку незадолго до них на улицах видели машину с РСЗО. Жителей Херсона, добавляет он, волнует неопределенность относительно будущего.

"Ибо немало противоречивой информации по освобождению Херсона. Могу сказать о моих знакомых, которых высказывание Арестовича в его разговоре с господином Фейгиным, с грубой бранью, которую я не хочу повторять в эфире, наверное, вы знаете, это очень…", - сказал он.

Он также рассказал о безумном кадровом кризисе - оккупантам не удастся найти людей для запуска работы различных городских служб.

"Я знаю, что уехало немало экс-работников горисполкома. Выехало немало работников облгосадминистрации, районных советов. Я сомневаюсь, что они смогут из местных кадров сформировать какие-то налоговые структуры или какие-нибудь надзорные или контролирующие органы. Для них это просто невозможно", - констатировал Антон Коваленко.

По словам херсонца, жители города очень хотят освобождения города, но боятся "судьбы Николаева, Одессы, не дай Бог, Мариуполя". Под этими словами он имеет в виду вражеские обстрелы.

"Люди этого очень боятся. По крайней мере, мои знакомые много говорят о том, что россияне могут отойти за Днепр, взорвать мосты. И с левого берега Днепра бить по городу", - пояснил мужчина.

Что касается поведения оккупантов в городе, то информацию об этом херсонец называет противоречивой. Он рассказал, что есть данные о случаях отказа платить в магазинах, а также стрельбы по горожанам.

"Поэтому я думаю, что никаких иллюзий относительно хороших россиян у людей нет сегодня. По крайней мере, после Бучи, Ирпеня и других случаев", - отметил он.

Ранее власти региона сообщили, что из оккупированного Херсона выехали около 45% жителей, а из области - каждый пятый.