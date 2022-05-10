УНИАН рассказывает о происходящем в оккупированном оккупантами Херсоне.

Российские военные оккупировали Херсон и намерены провести там псевдореферендум по созданию так называемой "ХНР".

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06:00 Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что территорию Херсонской области покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров.

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области - каждый пятый. Это катастрофическая цифра", - сказал Лагута.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют в начале мая провести на оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой "ХНР".

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