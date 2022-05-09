По его словам, данным вопросом уже занимаются правоохранители.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на вопрос, почему российским оккупантам удалось быстро захватить Херсон и область.

Об этом он сказал в прямом эфире, отвечая на вопрос от Марка Фейгина.

В частности, тот спросил, почему "не подготовили Херсон, Новую Каховку; не заминировали и не взорвали мосты".

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается. Про*бали. Кто, чего и как - будем разбираться. В том числе, разбираются правоохранительные органы. Где некомпетентность, где предательство - это большой вопрос, там разбираются, обязательно всем дадут оценки. Кадровые, персональные, криминальные - все на свете", - ответил Арестович.

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области стараются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован. "Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны в установленный законом способ после их завершения", - заявили в ГШ.