Россияне не позволяли делать официальные "зеленые коридоры", поэтому люди вынуждены были самостоятельно организовываться в колонны и выезжать с оккупированных территорий.

Территорию Херсонской области покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в интервью Укринформу.

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области - каждый пятый. Это катастрофическая цифра", - сказал Лагута.

Он отметил, что жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно. Оккупанты занимаются мародерством, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

По словам Лагуты, россияне не позволяли делать официальные "зеленые коридоры", поэтому люди вынуждены были самостоятельно организовываться в колонны и выезжать с оккупированных территорий, рискуя жизнью.

Сначала это происходило через Александровку и Снегиревку, но эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели эта дорога тоже закрыта. В селах люди шли даже пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот.

Большая часть жителей области эвакуировалась в Николаевском и Днепровском направлениях, добавил Лагута.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

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