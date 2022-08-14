Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов по украинским позициям.

В субботу, 13 августа, россияне попытались штурмовать населенный пункт на Херсонщине.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Пивдень".

"Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурмовые действия в направлении Лозового успеха на имела", - говорится в сообщении.

Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов по украинским позициям на линии соприкосновения.

"Без потерь", - подчеркнули в ОК "Пивдень".

Также враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу.

"Отдает предпочтение дистанционным формам противодействия - ракетно-артиллерийским обстрелам и авиационным ударам", - отметили военные.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области.

В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

Как указано в отчете Американского Института изучения войны (ISW), россияне уже ощущают нехватку техники и топлива.

Если россияне не смогут восстановить работоспособность любого из мостов через Днепр, подразделения на западном берегу Днепра "вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак",

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