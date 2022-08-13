Даже в случае ремонта мостов, они останутся уязвимым местом.

Российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

Такой информацией поделилась британская разведка в традиционном утреннем отчете касательно войны в Украине.

"Два основных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к карману оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей существенного военного пополнения. 10 августа 2022 года украинские высокоточные удары, вероятно, сделали дорожный переход через реку Днепр в Новой Каховке непригодным для проезда тяжелой военной техники", — заявили в британской разведке.

Согласно данным в отчете, россияне провели лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста. Однако это не компенсирует ущерб от ударов ВСУ.

На прошлой неделе железнодорожный мост возле Херсона получил новые повреждения. Тем временем понтонный паром рядом с ним используется оккупантами, как основный маршрут пополнения припасов с июля 2022 года.

"Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка будет зависеть только от двух понтонных паромных переправ. В условиях ограниченного снабжения размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором выносливости сил", — заключили в британской разведке.

Напомним, вчера, 12 августа, Вооруженные силы Украины сделали непригодным для использования по назначению четвертый и последний мост в Херсонской области между правым и левым берегом Днепра. Благодаря этому у россиян больше нет возможности перебрасывать подкрепление по автомобильным путям

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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