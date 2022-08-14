Украинские силы продолжают попытки нарушить российские наземные линии связи, нанося удары по Каховскому мосту - единственному, которым еще могли пользоваться оккупанты.
Как отмечено в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские силы не могут поддерживать крупномасштабные механизированные операции без надежных наземных линий связи.
"Перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже крупномасштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна. Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать русским восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", - говорится в сообщении.
ISW отмечает такие признаки ухудшения поставок российский армии, связанные с нарушением наземных линий связи россиян:
- нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;
- брошенные российские автомобили;
- снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;
- возможно участившиеся случаи грабежей со стороны россиян;
- участившиеся сообщения российских солдат о нехватке снабжения;
- увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;
- отсутствие новой тяжелой техники, доставленной в западной части Херсонщины.
Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.
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