РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине / фото facebook.com/mod.mil.rus

Украинские силы продолжают попытки нарушить российские наземные линии связи, нанося удары по Каховскому мосту - единственному, которым еще могли пользоваться оккупанты. 

Как отмечено в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские силы не могут поддерживать крупномасштабные механизированные операции без надежных наземных линий связи. 

"Перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже крупномасштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна. Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать русским восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", - говорится в сообщении. 

ISW отмечает такие признаки ухудшения поставок российский армии, связанные с нарушением наземных линий связи россиян: 

  • нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области; 
  • брошенные российские автомобили; 
  • снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян; 
  • возможно участившиеся случаи грабежей со стороны россиян;
  • участившиеся сообщения российских солдат о нехватке снабжения; 
  • увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками; 
  • отсутствие новой тяжелой техники, доставленной в западной части Херсонщины.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

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