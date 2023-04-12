Лубинец также обратился с письмами к должностным лицам ООН и Международного комитета Красного Креста.

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец разослал видео со казнью украинского военнопленного всем коллегам-омбудсменам из других стран и обратился с письмами к должностным лицам ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Невозможно осознать, что это реальность современности... российские оккупанты в очередной раз в сети опубликовали видео жестокого убийства, вероятно, украинского пленного, которому ножом отрезали голову. Кроме этого, подобные публикации появились на ресурсе СNN. С точки зрения человечности и человечности, может ли какая-либо армия мира вообще убивать военнопленных, а затем распространять это видео среди общественности. Добавляет ли чести подобные действия такой армии? Вопрос риторический", - отметил Лубинец в Telegram.

Впрочем, омбудсмен подчеркнул, что о человеческих качествах со стороны РФ речь не идет вообще.

Видео дня

"Что же это тогда, как не очередное доказательство геноцида украинского народа? Они публикуют видео, распространяют, пишут ужасные комментарии, в которых ощущается глубокая ненависть к Украине и украинцам", - добавил он.

По мнению Лубинца, такие преступления россияне совершают и снимают на видео по нескольким причинам.

Во-первых, контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы.

Во-вторых, речь идет о своеобразном "крещении кровью", ведь Лубинец допускает, что, вероятнее, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры.

В-третьих, по его мнению, это элемент запугивания россиянами своих же военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же, а также компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца.

"Ведь публичная казнь пленного - это еще одно доказательство нарушения норм Женевских конвенций, международного гуманитарного права, нарушения фундаментального права на жизнь! Я как омбудсман Украины обратился с письмами к верховному комиссару ООН по правам человека, мониторинговой миссии ООН в Украине, генеральному секретарю ООН, Международному комитету Красного Креста, с призывом сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление! А также, чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций", - уточнил уполномоченный.

Также он требует, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека.

По словам Лубинца, он также это видео разослал всем коллегам омбудсманам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопрос поддержки Украины, и для того, чтобы парламенты их стран признавали Россию страной-террористкой, а российскую агрессию - геноцидом украинского народа.

"Чтобы РФ исключили из всех международных организаций, как это сделала Европейская сеть национальных институтов по правам человека ENNHRI, исключив уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. И напоследок, как при таких условиях Россия может председательствовать в Совбезе ООН?! Вопрос снова риторический", - отметил он.

Обезглавливание украинского воина

Как сообщал УНИАН, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

Зверскую казнь воина прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на казнь россиянами украинского военнопленного, отметив, что миру невозможно игнорировать то, "как легко эти звери убивают".

Президент подчеркнул, что Украина ничего не собирается забывать и прощать убийцам.

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