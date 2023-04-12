Президент подчеркнул, что Украина ничего не собирается забывать и прощать убийцам.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обезглавливание россиянами украинского военнопленного, подчеркнув, что миру невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.

Об этом Зеленский сказал в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео... казни украинского пленного... Мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Для них нет людей. Сын, брат, муж... Чей-то ребенок...", - отметил он.

По мнению президента, это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь.

Видео дня

"Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ничего не собирается забывать и прощать убийцам.

"Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас надо действовать! И нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать. Гнать оккупанта с нашей земли! Главная цель - одержать победу. Главная цель - Украине мощность, чтобы одержать победу. Разгром оккупанта, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", - подчеркнул он.

Видео с казнью украинского военного

Вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

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