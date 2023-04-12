Более того, у Путина говорят, что видеоролик может стать предметом проверки.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с обезглавливанием воина ВСУ российскими оккупантами. Кадры в Кремле назвали "ужасными", но требуют проверки достоверности.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, Песков заявил о необходимости "понять достоверность ролика".

"Безусловно, это ужасные кадры, сначала надо проверить достоверность. Это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого", - заявил он.

Обезглавливание украинского воина

Вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Воин был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

Зверскую казнь воина прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обезглавливание россиянами украинского военнопленного, подчеркнуть, что миру невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.

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