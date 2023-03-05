Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления армии РФ.

Авиация Сил обороны 5 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления армии РФ.

Кроме того, в сообщении отмечается, что 5 марта россияне нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 5 марта - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2024 года предварительно составили 153 120 человек личного состава. Из них 930 ликвидировали за последние сутки.

Также Россия потеряла: танков - 3414, боевых бронированных машин- 6692, артиллерийских систем - 2426, РСЗО - 488, средств ПВО - 248, самолетов - 302, вертолетов - 289.