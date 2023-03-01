Украинские защитники 1 марта сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

Авиация Сил обороны Украины 1 марта нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и два комплекса радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 1 марта войска РФ нанесли три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области и совершили 16 авиационных ударов.

"Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 1 марта - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 149 890 человек личного состава. За сутки в Украине ликвидировали 650 российских военных.

Также Россия уже потеряла на поле боя: танков - 3395, боевых бронированных машин - 6638, артиллерийских систем - 2393, РСЗО - 479, средств ПВО - 247, самолетов - 300, вертолетов - 288.