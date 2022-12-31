В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, в реанимацию попала девочка.

В Запорожье в результате удара российских оккупантов повреждены жилые дома.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Запорожье. В результате вражеского удара повреждены жилые дома", - написал он.

Видео дня

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что в городе зафиксировали "прилет" вражеской ракеты.

"В последний день года подлый враг снова коварно атаковал наш город... Пожалуйста, не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге. Будьте очень внимательными и берегите себя!" - отметил он.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что частично разрушены 2 частных жилых дома, а еще около 8 - повреждены. В результате взрыва ранены 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна) и ребенок.

Чиновник добавил, что в реанимацию попала девочка, 2008 года рождения.

Массированный удар по Украине сегодня - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 31 декабря, в отдельных областях Украины и Киеве была объявлена воздушная тревога. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Киевской областях.

Оккупанты запустили в воздушное пространство Украины ориентировочно 20 ракет. Позже стало известно о повторном запуске вражеских ракет.

В столице Украины противники попали в отель. По последним сведениям, в Киеве погиб один человек.

Вас также могут заинтересовать новости: