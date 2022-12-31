Российские оккупанты решили испортить украинцам предновогодний день.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пусках российскими захватчиками крылатых ракет.

По его словам, российские оккупанты решили испортить украинцам предновогодний день. "Есть пуски ракет", - отметил Ким.

В настоящее время во всех областях Украины уже объявлена воздушная тревога.

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Между тем, из-за угрозы ракетного удара в Одесской области ввели временные меры по ограничению электроэнергии. Как сообщил глава ОВА Максим Марченко, это нужно для снижения нагрузки на энергосистему, поэтому сейчас возможны внеплановые отключения.

Такие же превентивные ограничения применены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, а также Житомире.

Ракетные удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, разведка Великобритании не отвергает, что Россия в ближайшие дни нанесет новый удар по Украине, чтобы подорвать моральный дух населения в период новогодних праздников.

Между тем, по словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы изготовить необходимое количество крылатых ракет.

Буданов также отметил, что до марта 2023 года проблема с наличием в российской армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной. По его словам, запасы боеприпасов у россиян сократятся до 30%.

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