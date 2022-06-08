По словам представителя оккупационной "администрации", этого будто бы хочет большинство жителей региона.

В этом году оккупанты собираются провести в Запорожской области "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию.

Об этом заявил так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов, сообщает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ состоится в этом году, подготовка к нему начата и продлится несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее он также заявлял, что будто бы в Запорожской области присоединения региона к России хотят около 80% жителей.

Боевые действия в Запорожской области

Как рассказали в Запорожской областной государственной администрации, по состоянию на 22:00 7 июня силы обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонительной операции, дают ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

"За прошедшие сутки наши воины уничтожили: 19 человек личного состава противника, 14 ранили; уничтожили 6 боевых бронированных машин, 3 автомобильной техники, 1 миномет. Вместе с этим, уничтожены два вражеских склада хранения боеприпасов. Сохраняем спокойствие. Помогаем в час испытания друг другу и поддерживаем ВСУ. Вместе победим", - отмечают в ОГА.

При этом российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополе и Токмаке, селе Копани Пологовского района российские военные похитили трех местных мужчин.

На временно занятых территориях оккупанты продолжают заниматься и мародерством, в частности, угоняют автомобили.

Как сообщал УНИАН, ранее коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

В Офисе президента Украины тем временем отмечают, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" абсолютно никчемные.

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