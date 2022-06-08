Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военнослужащие продолжают заниматься мародерством и похищениями людей.

Об этом сообщает прессслужба Запорожской областной военной администрации.

По данным ОВА, россияне в селах Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Солодководное, пгт Бильмак Пологовского района и в селе Днепровка Васильевского района похитили шесть легковых и три грузовых автомобиля.

"Российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района россияне похитили трех местных мужчин", – сообщила ОВА.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные воруют зерно. Они вывозят запасы фермеров и дольщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.

Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.

На Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

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