На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военнослужащие продолжают заниматься мародерством и похищениями людей.
Об этом сообщает прессслужба Запорожской областной военной администрации.
По данным ОВА, россияне в селах Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Солодководное, пгт Бильмак Пологовского района и в селе Днепровка Васильевского района похитили шесть легковых и три грузовых автомобиля.
"Российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района россияне похитили трех местных мужчин", – сообщила ОВА.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные воруют зерно. Они вывозят запасы фермеров и дольщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.
Почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодня восстановлено почти 700.
На Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.