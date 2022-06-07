До "освобождения" Запорожья оккупанты не хотят проводить "референдум".

Российские оккупанты говорили о планах "освободить" "столицу" Запорожской области - областной центр Запорожье.

Об этом заявил первый замглавы оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области Артем Шарлай.

Так, размышляя о перспективе провести на захваченных территориях Украины псевдореферендум, Шарлай заявил, что с этим стоит повременить до захвата Запорожья.

"Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к России обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона", - заявил он.

При этом он отбросил идею перенести "столицу область" в уже оккупированный россиянами Мелитополь.

"Не имеет смысла, поскольку практически половина населения региона живет в его столице", - сказал он.

Как писал УНИАН, накануне член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

Уже в июне захватчики Херсонской области временно передумали проводить псевдореферендум о "присоединении" оккупированных территорий к Российской Федерации. Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что "проведение референдума в Херсонской области на повестке дня пока не стоит".

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