Было нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинская авиация сегодня нанесла немало ударов по оккупантам, которые от этого понесли значительные потери, говорится в вечерней сводке Генштаба.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

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В то же время враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, обстреливает как военные, так и гражданские объекты, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Так, оккупанты нанесли 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население Юрковки Запорожской области и города Кременчуг Полтавской области. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Удары по Севастополю

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы, местные каналы заявили о ракетной атаке. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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