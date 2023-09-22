Он подчеркнул, что Севастополь - город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

После взрывов во временно оккупированном Севастополе командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов воздушных сил и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в его Telegram.

"Мы же обещали, что "продолжение следует...". Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил! "Все ракеты сбиты!" Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", - заявил Олещук.

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Также он подчеркнул, что Севастополь - город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Взрывы в Крыму 22 сентября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар. Затем в Сети появились кадры разрушенного здания штаба. В частности, телеграмм-канал "Mash на волнах" показал, как выглядело здание сразу после ракетного удара.

Также крымские паблики обнародовали фото последствий удара по штабу российского флота. Вероятно, уничтожена крыша и несколько этажей здания.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшнем "хлопке" в Севастополе, отмечает, что в Крыму неспокойно уже давно.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк также прокомментировала события, которые происходят во временно оккупированном Крыму.

"Нам известно, что там происходят определенные события. Надо понимать, что враг длительное время разворачивал много пунктов базирования по Крымскому полуострову", - сказала она.

Гуменюк добавила, что у Сил обороны, чтобы уничтожить все мощности врага на этой территории, работы еще много.

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