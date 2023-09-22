Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшнем "хлопке" в Севастополе, замечает, что в Крыму неспокойно уже давно.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Севастополе, где якобы был зафиксирован прилет по штабу Черноморского флота. "Хочется верить, что действительно прилетело. И как можно сильнее. Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи сегодня. Я думаю, что те, кто может, прокомментируют позже. Потому что, поймите правильно: и накануне, и во время, и даже после таких операций, которые успешно проводят Силы обороны, есть определенная тишина", - отметил Игнат.
Он пояснил, что вражеская агентура не спит, делает определенные выводы и собирает информацию, которую кто-то где-то может объявлять. "В Крыму неспокойно уже давно. Буквально в течение недели было немало интересных событий. Все силы обороны, все службы, которые работают совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно, чтобы прилетало как можно больше", - сказал спикер.
Игнат добавил, что Силы обороны Украины делают все для того, чтобы фраза "не хочется уезжать из Крыма" была знаковой для всех.
Удар по штабу Черноморского флота: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня днем во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались громкие взрывы. Оккупанты пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а также перекрыли Крымский мост.
Впоследствии гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. В сети появились фото и видео пораженного здания.
После этого в городе включили воздушную тревогу. Кроме того, в сети продолжают сообщать о работе ПВО и дыме на территории полуострова.