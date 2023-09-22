Спикер Воздушных сил отмечает, что Силы обороны Украины делают все для того, чтобы фраза "не хочется уезжать из Крыма" была знаковой для всех.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, говоря о сегодняшнем "хлопке" в Севастополе, замечает, что в Крыму неспокойно уже давно.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Севастополе, где якобы был зафиксирован прилет по штабу Черноморского флота. "Хочется верить, что действительно прилетело. И как можно сильнее. Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи сегодня. Я думаю, что те, кто может, прокомментируют позже. Потому что, поймите правильно: и накануне, и во время, и даже после таких операций, которые успешно проводят Силы обороны, есть определенная тишина", - отметил Игнат.

Он пояснил, что вражеская агентура не спит, делает определенные выводы и собирает информацию, которую кто-то где-то может объявлять. "В Крыму неспокойно уже давно. Буквально в течение недели было немало интересных событий. Все силы обороны, все службы, которые работают совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно, чтобы прилетало как можно больше", - сказал спикер.

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Игнат добавил, что Силы обороны Украины делают все для того, чтобы фраза "не хочется уезжать из Крыма" была знаковой для всех.

Удар по штабу Черноморского флота: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня днем во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались громкие взрывы. Оккупанты пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а также перекрыли Крымский мост.

Впоследствии гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. В сети появились фото и видео пораженного здания.

После этого в городе включили воздушную тревогу. Кроме того, в сети продолжают сообщать о работе ПВО и дыме на территории полуострова.

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