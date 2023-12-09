Большая часть боестолкновений пришлась на Авдеевское и Марьинское направления.

На фронте продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 95 боестолкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, рассказав о ситуации на самых горячих направлениях.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Спорного Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области", - говорится в сводке.

Также очень жарко на Марьинском направлении, где силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, за сутки наши защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском и Запорожском направлениях силы обороны также отразили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах западнее ивового Запорожской области.

"В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщают в Генштабе.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Всего враг нанес 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения

В то же время подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 станции РЭБ противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Ситуация на фронте - что известно

По данным аналитиков Института изучения войны, оккупанты продвинулись к очистным сооружениям Авдеевского коксохима.

Кроме того, российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окраинам Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Также, как пишет ISW, российские войска усиливают интенсивность ударов планирующими бомбами по украинским позициям на левом берегу Херсонской области. Кроме того, отмечается, что российские войска изменили тактику обороны на восточном берегу Херсонской области и теперь пытаются истощить украинский личный состав на восточном берегу мощными авиационными и артиллерийскими ударами.

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